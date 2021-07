Hangrutsch in Hinterkappelen – Haus am Wohlensee ist nicht mehr bewohnbar An der Hofenstrasse sind an den letzten beiden Tagen Dutzende Kubikmeter Erdmassen in Richtung Wohlensee gerutscht. Ein Gebäude ist direkt betroffen. Hans Ulrich Schaad

Dutzende Kubikmeter Erde sind den Hang hinuntergerutscht. Das betroffene Gebäude ist vorläufig nicht mehr bewohnbar. Foto: hus

Die eine Hausecke hängt in der Luft, das Fallrohr des Dachabflusses und die orangen Kanalisationsleitungen führen ins Leere. Im Gärtchen auf der Seite sind mehrere Risse zu sehen, die sich langsam weiter öffnen. Am Hang zwischen Hofenstrasse und Wohlensee in Hinterkappelen ist die Erde in Bewegung.

Der grösste Rutsch ereignete sich am frühen Dienstagmorgen. Seither lösen sich immer wieder kleinere oder grössere Stücke und purzeln in Richtung See. Kurz vor dem Ufer hat die Wucht der Erdmassen eine kleine Holzhütte auf dem Nachbargrundstück in seine Einzelteile zerlegt. Wie viele Kubikmeter schon gerutscht sind, sei schwierig abzuschätzen, sagt Rowan Borter, Leiter der Wohlener Gemeindebetriebe. Es dürften aber bis zu 100 Kubikmeter sein.