Leserreaktionen - «Hauptsache extrem teuer»

Zu «‹Rentenzuschlag für gut verdienende Frauen ist reine Geldverschwendung›»

Gemäss der Wirtschaftsprofessorin Monika Bütler gibt es anstatt einer 13. AHV-Rente ja für die Existenzsicherung die Ergänzungsleistungen. Wäre es wirklich schlimm, wenn anstatt via Steuergelder die AHV mehr zahlen würde? Hanspeter Oppliger, Hilterfingen

Zu «Bern prüft Einbau von Unterwasser-Kameras»

Wie viele Leute sind in den letzten zehn Jahren in den städtischen Bädern ertrunken? Warum muss heute alles hundertprozentig abgesichert sein? Egal, die Stadt schwimmt ja im Geld. Vielleicht könnte man den Finanzhaushalt mal mit Kameras überwachen? Onlinekommentar von Roger Taekow

Zu «Hausbesetzer kommen mit blauem Auge davon»

Als demokratisches Land driften wir im täglichen Leben immer mehr vom Normalweg ab. So werden in Bern Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer vor Gericht freigesprochen, obwohl sie nachweislich neben Vereinnahmung fremden Eigentums Einsatzkräfte der Polizei an Leib und Leben gefährdet haben. In der eidgenössischen Politik versucht man, namentlich im Ständerat, die Pressefreiheit einzuschränken. Denn gemäss diesem soll die Hürde für superprovisorische Verfügungen gegen Berichte in regelmässig erscheinenden Medien erleichtert werden. Da lassen einige Länder in Europa und Ostasien grüssen. Hat die Schweizer Justiz und die Politik den Boden unseres Rechtsstaates verlassen? Brauchen diese Gremien eine Weiterbildung in demokratischen Gepflogenheiten? Es ist an der Zeit, dass wir Bürgerinnen und Bürger wieder vermehrt ein Auge auf diese Gremien werfen und wenn möglich Gegenmassnahmen mit Einsprachen, Referenden und Wahlen einleiten. Heinz Furrer, Blumenstein

Zu «Sie will ihren Kindern den Papa nach Hause bringen»

Diese erschütternde Geschichte mit diesen Unwahrheiten und Beschuldigungen über Julian Assange hätte in dieser Zeitung mehr Platz bekommen sollen. Denn angesichts der immer wieder propagierten journalistischen Pressefreiheit bekommt die Öffentlichkeit nicht viel bis nichts von solchen Geschichten mit, wie sie Julian Assange durch willkürliche Gerichte unserer Demokratien seit nunmehr als zehn Jahren erfahren muss. Menschenrechtsverletzungen werden sonst immer wieder thematisiert, aber wenn sie von westlichen demokratischen Regierungen begangen werden, wird keine Silbe in den Tageszeitungen darüber geschrieben. Haben die Medien Angst vor solchen Aufdeckungen? Die Unschuld des Mannes sollte in der breiten Öffentlichkeit thematisiert werden, ebenso die Machenschaften der betroffenen Regierungen. René Hofmann, Mamishaus

Zu «Viola Amherd setzt wohl auf den Kampfjet F-35»

Zusammen mit vielen Mitbürgern habe ich vergangenen September gegen die Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen gestimmt. Eine sehr knappe Mehrheit der Stimmbürger hat indessen den Grundsatzentscheid gefällt, Kampfjets zu beschaffen. Das ist zu respektieren. Die Typenwahl aber ist Sache der Fachleute. Zu hoffen ist, dass es sich die SP und die Grünen nochmals gut überlegen, ob sie die Wahl des Flugzeugtyps den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern überlassen und allenfalls auch noch zu Spenden für einen solchen Abstimmungskampf aufrufen wollen. Das würde diesen Parteien und ihren vielen wichtigen Anliegen für die Gestaltung unserer Zukunft nur schaden. Klaus Wälchli, Steffisburg

Es kann und darf ja nie teuer genug sein für unsere Armee. Ob das Flugzeug gut ist und zu uns passt, ist Nebensache. Hauptsache extrem teuer. Onlinekommentar von Herbert Berger

Es ist sehr fragwürdig, für etwas so viel Geld von der Staatskasse zu bezahlen, das die momentanen Gefahren nicht minimiert – ich denke an Pandemien, den Klimawandel, die wirtschaftliche Verarmung oder die Arbeitslosigkeit. Wenn schon neue Kampfjets, dann europäische und viel weniger in der Anzahl. Schliesslich sind wir keine Nordamerikaner, sondern leben in der Mitte Europas und müssen uns auch militärisch mit unseren Nachbarländern koordinieren. Onlinekommentar von Carmelo Di Stefano

Zum Leserbrief von Mario Giacometti «Blamage beim Abspielen der Nationalhymne»

Ich habe das eidgenössische Schwing- und Älplerfest von 2016 in Estavayer-le-Lac mit Freude verfolgt. Vor Beginn der Wettkämpfe hat sich die Schwinger-Elite versammelt und sich die Nationalhymne angehört. Mitgesungen haben die wenigsten Schwinger. Auch nicht alle Offiziellen haben mitgesungen. Es sind also nicht nur die Fussballer unserer Nationalmannschaft, die nicht mitsingen. Auch unsere Top-Schwinger sollten sich die Zeit nehmen, um die Hymne zu lernen. Walter Wüthrich, Langenthal

