Tempo 30 in Langnau – Hauptsache, das Warten hat ein Ende Es ist den Motionären egal, ob in Etappen oder in einem Wurf: Wichtig ist ihnen, dass im Dorf endlich langsamer gefahren wird. Susanne Graf

In Langnau soll es für alle Verkehrsteilnehmer künftig sicherer werden. Foto: Susanne Keller

Eigentlich hatten sie darauf gedrängt, dass Tempo 30 «einheitlich in einem Schritt» eingeführt werde. So verlangten es die Unterzeichner eines überparteilichen Vorstosses im März 2019, als sie den Gemeinderat aufforderten, die im Verkehrsrichtplan definierten Massnahmen umzusetzen. Es ging ihnen dabei vorab um die Einführung von Tempo 30 im Dorf.

Nun will der Gemeinderat das Ganze aber so planen lassen, dass die Zonen in fünf Etappen realisiert werden könnten. «Es ist schade, dass man nicht versucht, alles auf einmal zu machen», sagte Christian Oswald (SP), als der Grosse Gemeinderat über den Planungskredit von 125’000 Franken befinden sollte. Doch die SP werde den Vorschlag des Gemeinderates einstimmig gutheissen. «Wir wollen einfach, dass es endlich vorwärtsgeht.» Oswald, Vater dreier Kinder, sagte: «Es ist fahrlässig, wie wir heute unseren Verkehr im Dorf tempotechnisch regeln.»