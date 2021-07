FC Langenthal – Hauptrunde verpasst Langenthal verliert gegen Chênois 3:4. Und ist damit nicht im Schweizer Cup 2021/22 vertreten. Reto Pfister

Langenthals Nils Wernli greift sich an den Kopf, während die Spieler des Gegners jubeln. Foto: Marcel Bieri

Das Cup-Qualifikationsspiel zwischen Langenthal und Chênois bildete den Abschluss der Saison 2020/21, coronabedingt später als üblich. Die Oberaargauer mussten zusätzlich zu einigen Verletzten auch noch auf den zu Delsberg abwandernden Topskorer Labinot Aziri verzichten, der bereits in den Ferien weilt. Auch ohne den Angreifer lieferte der FCL den Genfern einen beherzten Kampf, unterlag aber knapp 3:4.

Es waren die Gäste, welche die bessere Startphase erwischten. Erst in der 16. Minute liess sich Mittelfeldspieler Scheidegger die erste Möglichkeit der Einheimischen notieren. Knapp vor Ablauf der ersten halben Stunde buchte Stürmer Johannsmeier sehenswert per Kopf die Führung der Oberaargauer.

Diese hielt nicht lange stand, Munishi glich in der 30. Minute aus. Die Partie wurde zusehends intensiver und spannender. Zuerst verwandelte Wernli in der 39. Minute einen Strafstoss zum 2:1 für Langenthal sicher; wenig später buchte jedoch Nsilu den 2:2-Ausgleich für Chênois.

Wernli vergibt Penalty

Nach der Pause zog Verteidiger Skeraj unwiderstehlich los und liess sich verdient als Torschütze zum 3:2 für die Gastgeber ausrufen. Doch Chênois glich ein drittes Mal rasch aus, Nsilu erzielte in der 57. Minute den erneuten Ausgleich. Lediglich vier Zeigerumdrehungen später überwand Munishi Langenthals Keeper Fankhauser mit einem unhaltbaren Schuss ins hintere Lattenkreuz. Die Genfer führten erstmals.

Und der FCL schaffte seinerseits den Ausgleich nicht mehr. Wernli trat sechs Minuten vor dem Ende zum zweiten Mal zu einem Elfmeter an, setzte den Ball jedoch an den Pfosten. Zudem scheiterten die Einheimischen bei ihrem Sturmlauf immer wieder an Torhüter Taleb.

