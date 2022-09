Gemeindeversammlung Fahrni – Hauchdünner Entscheid für neue Bauzone Mit nur einer Stimme mehr sprach sich der Souverän für die Einzonung aus. Auch ein neuer Containerstandort gab an der Versammlung zu reden. Andreas Tschopp

Diese Parzelle rechts neben der Kantonsstrasse auf Höhe der Bushaltestelle Obere Mürggen wird umgezont. Foto: Andreas Tschopp

«Wer will schon eine verdichtete Überbauung mit 30 neuen Wohneinheiten und 70 Autos in einer Einstellhalle in der Oberen Mürggen»? Diese rhetorische Frage stellte Beat Fahrni den 80 anwesenden Stimmberechtigten an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Fahrni (gut 12 Prozent). Er rief dazu auf, «nicht die Faust im Sack zu machen», sondern sich dagegen zu wehren.