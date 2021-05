Sie prägten den Waffenplatz – Hatte Napoleon in Thun ein Kind? Vom Gerücht, dass Louis Napoleon in Thun ein uneheliches Kind gezeugt habe. Und von Interlakner Chalets und vier Generälen. Franziska Streun

Die Gesamtanlage mit Kaserne und Reithallen-Stalltrakt; Ansicht von Nordwesten. Eine Postkarte, die am 22. März 1900 verschickt wurde. Foto: PD/GSK

Über den frühen Waffenplatz werden einige Geschichten erzählt oder auch Gerüchte. So etwa jenes, dass Louis Napoleon in Thun ein uneheliches Kind gezeugt haben soll. «2017 hatte die SP zu einer Veranstaltung mit Alt-Gemeinderat Hans Kelterborn geladen», weiss Guntram Knauer, Mitautor des Schweizerischen Kunstführers «Die eidgenössischen Kasernen in Thun» (vgl. Haupttext). Der Titel von Kelterborns Referat lautete: «Kuckucksei oder Ente? Auf den Spuren von Napoleon III in Thun».

Die Gedenktafel für Napoleon III an der Oberen Hauptgasse 56 in Thun. Foto: Therese Krähenbühl

«Hans Kelterborn ging diesem Gerücht nach, doch erhärten liess sich dieses nie», weiss der pensionierte Architekt Knauer. Einzig bewiesen ist, dass der spätere Kaiser von Frankreich seine militärische Ausbildung auf dem Waffenplatz in Thun absolvierte und jeweils bei seiner Mutter in der Hauptgasse wohnte. Eine Tafel an der Fassade der Hausnummer 56 erinnert noch heute daran.