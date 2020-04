Zweisimmen/Thun – Hat Katze Tineli Rattengift geschluckt? Die Diagnose für die Katze verhiess nichts Gutes: Flüssigkeit in der Lunge, vergrössertes Herz. Aber: Laut der Tierärztin werden Haustiere sehr selten absichtlich vergiftet. Hans Peter Roth

Es bleibt die Erinnerung: Die Katze Tineli, als sie noch gesund war. PD

Was ist los mit Tineli? Normalerweise hat die Katze ihre Rituale. Futter und Wasser morgens. Der lange Pelz will regelmässig gestriegelt sein – die Norwegische Waldkatze dankt es mit genussvollem Schnurren. Und immer, wenn ihre Besitzer in Zweisimmen nach Hause kommen, begrüsst das dreifarbige Tier sie freudig mit hocherhobenem Schwanz. Doch heute ist alles anders.