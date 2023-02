Pop-Briefing – Hat Spotify die Kontrolle über seine Inhalte verloren? Es gibt neue Musik von Keziah Jones und Element of Crime, es gibt neuen Kummer bei Spotify – und der Sänger Kunz wurde von einem Traktorfahrer angegriffen. Zur Lage der Popmusik. Ane Hebeisen

Sho Madjozi wurde von Frobes zu einer der innovativsten Frauen unter 30 erkoren. Wie klingt ihr neuester Song? Foto: PD

Die allgemeine Lage

Es ist üblich, dass in der Frühphase eines neuen Jahres noch nicht die grossen musikalischen Sensationen zu verzeichnen sind. Und so müssen wir uns mit eher schalen Pop-Breaking-News zufriedengeben. Zum Beispiel, dass der Sänger Kunz beim Velofahren von einem aggressiven Traktorfahrer angefeindet worden ist oder – ähnlich relevant – dass Beyoncé gerade einige Grammy-Rekorde gebrochen hat, was weniger mit dem sensationellen Wert ihrer Musik als mit der Fantasielosigkeit der Grammy-Jury zu tun hat.