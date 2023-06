Beachsoccer und Beachvolley – Hat Spiez das Zeug zum Sandsport-Mekka? Zuerst der Kick, dann der Smash: Ab dem 2. Juni dreht sich in der Bucht an zwei Wochenenden alles um den Ball. Mit Premieren – auch in Thun. Jürg Spielmann

Jubelt sie bald auch daheim? Die Spiezerin Leona Kernen, hier 2022 an den U-21-Weltmeisterschaften, tritt zusammen mit Annique Niederhauser aus Hondrich an. Unlängst gewann das Duo ein nationales Beachvolley-Turnier in Locarno. Foto: PD



Alles neu macht der Mai – in Spiez ist es vielmehr der Juni, der für Neuerungen sorgt. Zwischenzeitlich ausgebremst von drei Pandemiejahren, nimmt der Strandsport in der Bucht nun wieder Schwung auf: Bis am 4. Juni stehen die besten Beachsoccer-Spielenden im feinen Quarzsand, vom 8. bis zum 11. kämpft dann die internationale Beachvolleyball-Szene am erstmaligen «Beach Pro Tour Futures» in ebendiesem um Punkte. Weil der Umfang des Turniers den Rahmen in der Bucht sprengt, finden vom 8. bis zum 10. Juni auch Spiele im Thuner Strandbad statt (vgl. Box am Textende).