Leerwohnungen wurden ermittelt – Hat Münsingen diesmal richtig gerechnet? In Münsingen ist die Zahl der leer stehenden Wohnungen wieder tief. Aber stimmen die Zahlen? Ja, sagen Gemeinde und Bund. Ein Einwohner hat Zweifel. Johannes Reichen

Allein in der Münsinger Lorymatte sind derzeit 33 Wohnungen ausgeschrieben. Foto: Manuel Zingg

In Münsingen stehen offiziell 1,23 Prozent der Wohnungen leer. Dies ergab die Zählung per 1. Juni dieses Jahres. Von 6367 Wohnungen in der Gemeinde waren 78 zur Miete oder zum Kauf ausgeschrieben. Diese Zahl ist nicht aussergewöhnlich, in den letzten zehn Jahren lag die Ziffer immer nahe bei diesem Wert. Mit einer Ausnahme.

Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde zunächst eine Leerwohnungsziffer von 1,43 Prozent errechnet und diese Zahl dem Bundesamt für Statistik (BFS) gemeldet – dies ist das übliche Vorgehen, die Gemeinden ermitteln die Zahlen auf eigene Faust. Das BFS überprüfte die Zahl aus Münsingen aber– und pfiff die Gemeinde zurück. Schliesslich korrigierte das Bundesamt die Ziffer massiv nach oben.