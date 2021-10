Literaturnobelpreisträgerin in der Schweiz – Hat jemand «China» gesagt?

Herta Müller, Trägerin des Literaturnobelpreises – Hat jemand «China» gesagt? Herta Müller las in einer Villa im Aargau. Das Leben in der Diktatur ist ihr wichtigstes Thema. Behaglich hören wir zu, denn Diktaturen sind uns fern. Oder? Linus Schöpfer

Grossbürgerliches Ambiente: Herta Müller vor ihrer Lesung in der Villa Langmatt. Foto: Dominique Meienberg

Herta Müller wird von einem chinesischen Beamten beäugt.

Müller, die Literaturnobelpreisträgerin von 2009, sitzt gerade im herrlichen Bibliothekszimmer des herrlichen Badener Museums Langmatt und signiert ihre Bücher.

In dieser Villa verwandelte sich um 1900 Industriereichtum in Malereien, Preziosen und Jugendstil. An den Wänden hängen Bilder französischer Impressionisten, hinter Herta Müller steht die Hausbibliothek. Sie enthält, beispielsweise, die Tragödien des Sophokles, eine 300-jährige Abhandlung über Byzanz, aber auch eine opulente Geschichte der Unternehmerfamilie Sulzer.