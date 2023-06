Casino-Bern-Direktor angezeigt – Hat Ivo Adam Wein aus dem Casino-Keller in sein Auto geladen? Im Falle des Zerwürfnisses rund um den ehemaligen Casino-Direktor werden weitere Details bekannt. Sie werfen auch ein schlechtes Bild auf die Burgergemeinde Bern. Noah Fend Michael Feller Rahel Guggisberg

Kurz vor der Eröffnung des Casinos Bern im Herbst 2019 gibt Ivo Adam noch letzte Anweisungen. Heute liegt das grosse Projekt in Scherben. Foto: Adrian Moser

Es ist nicht das Gebaren, wie man es sich gemeinhin von einem Direktor vorstellt. Kurz nachdem Ende 2022 bekannt wurde, dass sich die Wege von Ivo Adam und dem Casino Bern trennen würden, fuhr er an der Herrengasse in der Berner Altstadt vor. Er stieg in den gut sortierten Weinkeller des Betriebs – und füllte den Kofferraum seines Autos mit edlen Tropfen. So erzählen das mehrere Insiderinnen und Insider.