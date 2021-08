Junger Mann verurteilt – Hat ihn sein Schulkollege angeschwärzt? Hat er? Oder hat er nicht? Ein junger Mann soll mit Cannabis gedealt haben. Er streitet alles ab, wird aber trotzdem bestraft. Auch wegen der Aussagen eines Schulkollegen. Roger Probst

Hat der Mann mit Marihuana gedealt? Foto: Matthias Spicher

Am Ende blieb die Gretchenfrage unbeantwortet. Nämlich, ob ein junger Mann wirklich mit Cannabis gehandelt hat. Er stritt vor dem Richter konsequent alles ab, akzeptierte dann aber den Strafbefehl doch. Wie kam es dazu?

«Ich habe nie etwas verkauft.» Der Angeklagte

Der Lehrling war der Polizei vor einem Jahr ins Netz gegangen. Sie fand bei ihm Haschisch und Marihuana sowie sechs illegale Pyrotechnikartikel. Nach Abschluss der Ermittlungen flatterte ein Strafbefehl in seinen Briefkasten. Mit dem Vorwurf, er habe mit Drogen gedealt, konnte er aber so gar nicht leben. Deshalb zog er den Fall ans Regionalgericht Oberland. Dort musste der Mann nun am Dienstag antraben.