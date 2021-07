Heizungsstreit in Ostermundigen – Hat EWB Wasser versprochen, das es gar nicht gibt? Eine Überbauung in Ostermundigen wird mit einer Wärmepumpe geheizt. Oder sie sollte es zumindest. Denn die Pumpe ist kaputt, und Schuld daran ist laut den Bewohnern EWB. Benjamin Lauener

Unzufrieden: Therese Engi (Bewohnerin), Manuela Lanz (Verwalterin) und Erika Spring (Bewohnerin) (v.l.) kämpfen mit einer kaputten Wärmepumpe und den städtischen Energiebetrieben. Foto: Franziska Rothenbühler

Plötzlich wurde es kalt in ihrer Wohnung, doch Erika Spring hatte keine Ahnung, warum. Zwei Tage blieb das so. Der Abwart konnte nichts ausrichten, und auch die Wohnungen unter jener von Erika Spring kühlten ab.

So begann es, damals, im November 2017. Die Wärmepumpe der Überbauung Schmätterling in Ostermundigen hatte den Geist aufgegeben. Die Expertise eines Sanitärplanerbüros ergab im März darauf: Kein Defekt an der Heizung war schuld an der Misere, sondern ein Wassermangel. Wasser, für dessen Förderung das städtische Unternehmen Energie Wasser Bern (EWB) die Konzession hält. Das war der Anfang einer Geschichte, die bis heute andauert.