Mann in Thun freigesprochen – Hat es die Briefmarken überhaupt gegeben? Ein Mann hat auf einer Auktionsplattform im Internet Briefmarken angeboten. Als er einen Käufer fand, strich er das Geld zwar ein, verschickte die Ware aber nicht. Roger Probst

Der Mann verhökerte im Internet Briefmarken, ohne aber die Ware dem Käufer dann zukommen zu lassen (Symbolfoto). Foto: Raphael Moser

«Ich habe in der Vergangenheit viel Scheisse gebaut. Aber ich habe mich geändert und will neu anfangen.» Der 48-jährige Mann, der sich am Freitag wegen Betrugs vor dem Regionalgericht Oberland in Thun zu verantworten hatte, gab sich geläutert. Nur, sein stattliches Vorstrafenregister und der aktuelle Fall liessen an den Worten des Deutschen zweifeln.

«Sie haben eine eindrückliche Karriere im Bereich Vermögensdelikte gemacht», sagte Gerichtspräsident Jürg Santschi. In der Tat wurde der Mann ab 1995 in Deutschland und der Schweiz mehrfach verurteilt – meist wegen Betrugs oder Diebstahls. Die letzte Verurteilung datiert aus dem vergangenen Jahr. Meist hat der Mann, der in einem Dorf im Oberland wohnt, auf Internetplattformen Spielkonsolen und Handys zum Verkauf angeboten. Das Problem dabei war: Er hatte die Ware gar nicht. Entsprechend konnte er sie den gutgläubigen Käufern nicht zukommen lassen. Das Geld strich er aber ein.