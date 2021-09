Streit zwischen Bordellbetreibern – Hat er seinen Geschäftspartner in die Sauna gesperrt? Zwei Männer sind in ihrem Club im Emmental aneinandergeraten. Dass Gewalt im Spiel war, ist unbestritten. Doch kämpften sie auf Augenhöhe? Regina Schneeberger

Der Geschäftspartner habe ihn attackiert, sagt das mutmassliche Opfer. Foto: Getty Images

Es klingt wie eine Szene aus einem Vorabendkrimi. Als der Bordellbetreiber seinen Club betritt, zerren ihn sein Geschäftspartner und zwei ihm unbekannte Männer in den Keller. Dort bugsieren sie ihn in die Sauna. Abwechslungsweise hält ihn einer der drei Männer auf die Bank gedrückt, sie setzen sich auf ihn, irgendwann bricht das Holz unter der Belastung zusammen. Derweil heizt der Geschäftspartner dem Bordellbetreiber wortwörtlich ein, dreht die Temperatur hoch. Das mutmassliche Opfer trägt Lederjacke und Kleider, harrt so rund eine halbe Stunde in der Sauna aus – Wellness ist anders.