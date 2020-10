Prozessauftakt in Thun – Hat er seine Partnerin getötet? Ein 57-Jähriger steht ab heute Morgen vor dem Regionalgericht in Thun. Ihm wird vorgeworfen, in Frutigen seine Freundin getötet zu haben. Der Prozess dauert zwei Wochen. SDA UPDATE FOLGT

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Hier wird der Fall des 57-jährigen Angeklagten behandelt. Foto: Patric Spahni

Gut zweieinhalb Jahre nach dem Tod seiner Freundin steht ein 57-jähriger Mann seit heute Vormittag vor dem Regionalgericht an der Scheibenstrasse in Thun. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vorsätzliche Tötung, Brandstiftung und Störung des Totenfriedens vor. Sie geht davon aus, dass der Angeklagte im Februar 2018 seine Partnerin getötet und danach deren Wohnung in Frutigen in Brand gesetzt hat. Das alte Holzhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Leiche der Frau wurde in den Trümmern entdeckt.

Ihr Freund wurde wenige Tage später in Frankreich gefasst. Er hat stets seine Unschuld beteuert. Der Prozess vor dem Regionalgericht Oberland in Thun dauert bis nächste Woche. In der laufenden Woche sollen nebst dem Angeschuldigten auch eine Zeugin, ein Gerichtsmediziner sowie zwei Experten befragt werden. Die Plädoyers folgen am Donnerstag und Freitag. Das Urteil wird am 16. Oktober erwartet.