Die neusten Entwicklungen – Hat Djokovic bei der Einreise falsche Angaben gemacht? Der Tennisstar gab in der Reiseerklärung an, vor dem Flug nach Australien 14 Tage nicht gereist zu sein. Das hat sich nun als falsch herausgestellt.

Falsch ausgefüllte Dokumente: Novak Djokovic. Foto: Darko Vojinovic (Keystone)

Der Dienstag scheint für Novak Djokovic ein fast normaler Tag zu sein. Bilder zeigen, wie er in Melbourne trainiert, wo er seinen 21. Grand-Slam-Titel holen will. Noch steht hinter seiner Teilnahme aber ein grosses Fragezeichen, auch wenn er am Montag vor Gericht einen Sieg errungen hat. Einwanderungsminister Alexander Hawke hat noch immer nicht entschieden, ob er sein persönliches Recht auf Aufhebung des Visums wahrnehmen wird. Es dürfte wohl Mittwoch werden.

Gemäss Medienberichten prüft die australische Regierung nun, ob in Djokovics Reisedokumenten Falschangaben gemacht wurden. Dort wird gemäss «The Age» in der am 1. Januar eingereichten Reiseerklärung die Frage, ob der Serbe in den 14 Tagen vor seinem Flug nach Australien gereist sei, mit Nein beantwortet. Auf Social Media sind jedoch Bilder aufgetaucht, die den Weltranglistenersten am 25. Dezember in Belgrad mit Handballer Petar Djordjic zeigen – und am 2. Januar in Marbella. Am 4. Januar flog er dann von Spanien nach Australien.

Die Frage ist im Dokument mit einer Warnung versehen, wonach «falsche oder irreführende Angaben ein schweres Vergehen» seien, das hart geahndet werden könne. Von bis zu zwölf Monaten Gefängnis ist die Rede.

Djokovic selbst beruft sich darauf, dass er das Dokument nicht persönlich ausgefüllt habe. Dies habe sein Agent gemacht und zwar «auf der Grundlage» seiner von Tennis Australia genehmigten medizinischen Ausnahmegenehmigung.

Auf die Frage, ob die Reiseerklärung ein neuer Grund für die Annullierung von Djokovics Visum sein könnte, sagte ein Sprecher von Minister Hawke gegenüber «The Age», dass dieser noch prüfe, ob er von seiner persönlichen Widerrufsbefugnis Gebrauch machen solle.

