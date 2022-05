Amoklauf in Uvalde – Hat die Polizei nicht rechtzeitig eingegriffen? Nach dem Amoklauf in Uvalde gibt es Kritik an der Polizei, die auf Verstärkung wartete. Republikaner wollen Schulen sicherer machen. Aber geht das? Jürgen Schmieder aus Los Angeles

Die Behörden sind unter Rechtfertigungsdruck: Ein Polizist steht neben einer Gedenkstätte für die Opfer der Schiesserei an der Robb-Grundschule in Uvalde, Texas. Foto: Chandan Khanna (AFP)

Eine ganze Stunde verbrachte der Amokläufer von Uvalde in dem Klassenzimmer, in dem er 19 Kinder und 2 Lehrerinnen tötete. So viel weiss man inzwischen über die Tat an der Robb Elementary School in der texanischen Kleinstadt Uvalde. Der 18-Jährige war über einen Zaun auf das Schulgelände gelangt, betrat das unverschlossene Klassenzimmer in der Nähe eines Eingangs und schoss. Dann verbarrikadierte er sich.