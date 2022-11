Theater über Rassismus – Hast du Angst vor mir? Im Stück «Wer hat Angst vorm weissen Mann?» verhandelt Mohamed Wa Baile Rassismus und Polizeigewalt. Wegen Racial Profiling ging er bis vor Bundesgericht. Helen Lagger

Alle Menschen mit dunkler Haut kennen Alltagsrassismus. Mohamed Wa Baile hat ein Stück darüber geschrieben. Foto: zvg

Piff, paff, puff – und du bisch duss. Das wird wohl bis heute auf Pausenplätzen gespielt. Älteren Generationen dürfte das Spiel «Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?» noch ein Begriff sein. Durch seinen eindeutig rassistischen Hintergrund wird der «schwarze Mann» heute manchmal durch einen «weissen Hai» ersetzt.



Das Stück «Wer hat Angst vorm weissen Mann?» spielt bereits im Titel mit einer unbehaglichen Umkehrung. Autor ist Mohamed Wa Baile, Bibliothekar und Kinderbuchautor, der sich auch einen Namen als Kämpfer gegen Racial Profiling gemacht hat. Der 48-jährige Schweiz-Kenianer ging bis vor Bundesgericht, um eine aus seiner Sicht unrechtmässige Personenkontrolle zu beanstanden. Ein Urteil wird nicht vor 2023 erwartet.



Sein aktuelles Stück, das Wa Baile im Rahmen des sogenannten Rassismus-Stammtisches verfasst hat, kommt nun im Schlachthaus-Theater zur Aufführung. Regie führt die in Bern lebende gebürtige Südafrikanerin Ntando Cele.



Bei unserem Probenbesuch gibt sie die Regieanweisungen auf Englisch, während die Darstellerinnen und Darsteller (Luisa Wolf, Clovis Kasanda, Ouelgo Téné, Moubarak Djibril) Schweizerdeutsch, Hochdeutsch und Französisch durcheinanderparlieren. «Mehrsprachigkeit spielt innerhalb der schwarzen Community eine grosse Rolle», so die Dramaturgin Ruth Mensah. Das habe auch mit der Verdrängung von Sprachen und Kulturen im Zuge des Kolonialismus zu tun. Durch die Internationalität der Truppe sei schon während des Probenprozesses in verschiedenen Sprachen gesprochen worden.