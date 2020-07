Klamme Gemeinde – Hasliberg muss Kredit aufnehmen Die Gemeinde im Oberhasli hat – nicht zum ersten Mal – einen Liquiditätsengpass. Das Geld aus dem Finanzausgleich komme zu spät, sagt Gemeindeschreiberin Monika Wehren. Nathalie Günter

Die Gemeinde Hasliberg – rechts Hohfluh, links Wasserwendi und ganz hinten Reuti – musste ein weiteres Mal einen Kredit aufnehmen. Foto: Bruno Petroni

Immer im Sommer kommt die Gemeinde Hasliberg an ihre Grenzen. An die Grenzen der Liquidität. Bis Ende Juni werden die Lastenausgleiche, zum Beispiel die Sozialhilfe, fällig, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Der Finanzausgleich (Filag), der Geld in die Kasse von Hasliberg spült, kommt aber erst vier Monate später. Darum hat die Gemeinde einen Kredit über 500’000 Franken bei einem Zinssatz von 0,17 Prozent aufgenommen.