Mosaikkunstwerk in Zweisimmen – Harter Zement erschwert die Arbeit – «doch wir schaffen es!» Am Montag begann der spezialisierte Mosaikrestaurator Michael G. Müller aus Köln, mit viel Fingerspitzengefühl das Mosaikkunstwerk von Karl Gerber freizulegen. Fritz Leuzinger

Mit Fachwissen und Fingerspitzengefühl beginnt Restaurator Michael G. Müller, das Mosaik abzubauen. Foto: Fritz Leuzinger

In einer Woche fahren beim Bankgebäude der Raiffeisenbank (RB) Obersimmental-Saanenland an der Zweisimmer Farbgasse grosse Baumaschinen auf. Im letzten Moment erinnerte sich der ehemalige Gemeinderatspräsident Ernst Hodel an das Mosaik des einheimischen Künstlers Karl Gerber in der früheren Schalterhalle. Über die Berichterstattung in den Medien ist der ambitiöse Rettungsversuch auf Echo gestossen. Hodel ist erfreut: «Ich bekam mehrere Anfragen zur Weiterverwendung, doch die Zeit war zu kurz für konkrete Zusagen. Auch zur Mitfinanzierung der Aktion müssen die angefragten Institutionen erst tagen können. Im Vordergrund steht die Demontage des Kunstwerks.»