Wellness im Oberaargau – Harter Start mit ungewisser Zukunft Die Pandemie macht es dem Wellnessbad Aquarena in Herzogenbuchsee weiterhin schwer, sich auf dem Markt zu etablieren. Dabei ging es gut los. Pauline Jacobi

Foto: Franziska Rothenbühler

Am Anfang lief es erfreulich. Nach 15 Monaten Um- und Neubau machte das Jungunternehmen Aquarena in Herzogenbuchsee Ende 2019 seine neuen Bäder und Wellnessbereiche der Öffentlichkeit zugänglich. Die Besucherzahlen stimmten, der Gewinn lag im prognostizierten Bereich. Bis das Virus kam, und damit der Wind in den Segeln des Betriebs plötzlich abflaute.

2020 hatte das Bad nur 150 statt der normalen 360 Tage im Jahr geöffnet. Weiter wurde auch im Folgejahr der Arbeitsfluss durch sich stetig weiterentwickelnde Massnahmen und Vorgaben des Bundes erschwert. Kurzarbeit, zeitweilige Reduktion des Waren- und Materialeinkaufs, Anlagen auf Stand-by, nach dem Shutdown wieder voll in Betrieb – fortlaufend veränderte sich die Lage.