Baustelle in Thun – Harter Kampf gegen Wasser und Grün Nach dem Baustopp wegen einer illegalen Deponie laufen am Chratzbach die Sanierungsarbeiten nun wieder. Ein Augenschein auf der engen Baustelle. Andreas Tschopp

Stefan Franz, Projektleiter beim Tiefbauamt der Stadt Thun, bei einer der zu erneuernden Holzverbauungen am Chratzbach. Foto: Andreas Tschopp

Ob der Goldiwilstrasse in Thun führt der Lauenenweg steil den Berg hoch. Das letzte Stück der als Sackgasse ausgeschilderten Erschliessungsstrasse zu den Wohnbauten am Hang führt dabei am Waldrand entlang des Chratzbachs. Das Gewässer, das an der Rabenfluh entspringt und die Lauenen hinunterfliesst, bis es in der Röhre unterhalb des Lauitors in die Aare mündet, wird seit Anfang Jahr von der Stadt Thun für 3,98 Millionen Franken saniert. Kurz nach Beginn mussten die Bauarbeiten aber eingestellt werden. Dies wegen einer alten Abfalldeponie, die entdeckt wurde am Abhang zum Bach (wir berichteten).