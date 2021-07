Kohleabbau im Berner Oberland – Harte Männer, raue Sitten Edith Kammer hat miterlebt, wie in der Klus Schwarzenmatt ob Boltigen Kohle abgebaut wurde. Sie erinnert sich an eine Oberschulzeit unter harten Kerlen. Marco Zysset

Der Kohleabbau in Schwarzenmatt ob Boltigen brachte einen kurzen wirtschaftlichen Aufschwung – verlangte aber den Arbeitern viel ab. Bild von der Einfahrt in den Hauptstollen. Foto: PD/Archiv Edith Kammer

«Weichlinge konnten für diesen Job nicht gebraucht werden. Die Arbeit im Stollen war knochenhart, der Staub des schwarzen Goldes drang durch alle Fasern und Poren, Schweiss floss während der Arbeit in Strömen.» Edith Kammer (88) erinnert sich noch lebhaft an ihre Oberschulzeit in Schwarzenmatt ob Boltigen im Kohlebergwerk Klus, wo ihr Vater als Schmied arbeitete.

Es war die letzte von drei Perioden, in welchen an der Klusalp in Schwarzenmatt Kohle abgebaut wurde, und sie dauerte noch bis 1948. Die Versorgung der neutralen Schweiz mit Kohle aus dem Ausland war damals zusammengebrochen, und so musste man anfangen, wieder in den eigenen alten Minen zu graben.