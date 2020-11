Baureglement Wilderswil – Harmonisierung und mehr Spielraum In Wilderswil wird über eine Anpassung des Baureglements abgestimmt. Es geht hauptsächlich darum, Begriffe und Definitionen den kantonalen Vorgaben anzupassen. Samuel Günter

Wie in Wilderswil gebaut werden darf, ist unter anderem im Baureglement festgehalten. Am 29. November entscheiden die Wilderswiler über eine Anpassung des Reglements, um kantonalen Vorgaben gerecht zu werden. Foto: Bruno Petroni

Am 29. November befinden die Wilderswiler Stimmbürger über eine Anpassung des Baureglements. In der Botschaft des Gemeinderates ist dabei eine Abkürzung mit vier Buchstaben omnipräsent: BMBV. Oder ausgeschrieben: Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen.

Diese kantonale Verordnung ist am 1. August 2011 in Kraft getreten und gründet auf den Beitritt des Kantons in die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe. Dabei geht es darum, die wichtigsten formellen Baubegriffe zu standardisieren, sodass Höhe, Abstände, Nutzungskoeffizienten und so weiter überall gleich definiert sind und gehandhabt werden.