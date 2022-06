Ausstellung in Thuner Galerie – Harmonische und spannungsvolle Aspekte vereint Die Künstlerin Regula Margrit Bill zeigt in der Galerie Hodler rund 40 Bilder, die zum Hineinspazieren und Träumen einladen sollen.

Die Künstlerin Regula Margrit Bill zeigt in der Galerie Hodler einen Querschnitt ihres aktuellen Schaffens. Foto: PD

«Mit der Teilnahme an internationalen Ausstellungen in Rom, Florenz, Venedig, Madrid und New York hat sich Regula Margrit Bill in der internationalen Kunstszene bereits einen Namen geschaffen», schreiben die Verantwortlichen der Thuner Galerie Hodler in einer Mitteilung. Dort ist die in der Region Bern lebende und arbeitende Künstlerin erstmals zu Gast. Die Ausstellung dauert noch bis zum 1. Juli.

«Regula Margrit Bill beherrscht viele Maltechniken und kombiniert sie in ihren Bildern», heisst es weiter. «Davon konnten sich die zahlreichen Vernissagebesucher und -besucherinnen überzeugen.» Die kreative Schöpferkraft finde ihren Ausdruck «in der Verschmelzung der verschiedenen Materialien mit dem vermeintlich gedankenlosen Tun und Beobachten». Das Anliegen der Künstlerin sei es, in einem Gemälde sowohl harmonische wie auch spannungsvolle Aspekte zu vereinen. «Leiten lässt sie sich dabei ausschliesslich von ihrem Gefühl.»

Kontraste und Zwischentöne

«Meistens arbeitet Regula Margrit Bill in kleinen Serien, immer aber ohne Gestaltungsplan», meinte der Galerist Markus Hodler zum Auftakt der Ausstellung. «Sie beginnt mit einer kleinen Auswahl an Farben, nimmt Schwarz und Weiss dazu. Dann zieht sie mit irgendetwas einige Linien, trägt Farbe auf, mischt bunte Zwischentöne, wischt wieder weg, übermalt, sucht etwas Neues.» Grosse hell-dunkel Kontraste seien ihr wichtig, ebenso die vielen Zwischentöne, die sich aus der kleinen Farbauswahl mischen lassen.

Nach pädagogischer und kaufmännischer Laufbahn erhielt Regula Margrit Bill ihre künstlerische Grundausbildung an der Akademie der Künste in Bern. Es folgten weitere Ausbildungen bei zahlreichen internationalen Professoren. Dabei wurden ihre Fähigkeiten auf vielfältige Weise geschult, von der dreidimensionalen Gestaltung als Keramikerin bis zur bildnerischen Gestaltung in der Malerei. (pd)

PD/sgg

