Schlagerette – Harmonie heilt In «Vetterlis Wirtschaft» geht es um Geld, Macht und Bestechung. Trotzdem ist das Herzstück des Theaters ein Schlagersong. Miriam Lenz

Jonas Furrer, Martin Kaufmann und Barbara Tellenbach spielen mit im Theater «Vetterlis Wirtschaft». Bild: zvg

Stellen Sie sich einen Berner Wirt vor, dessen Beiz mehr schlecht als recht läuft. Und der seinen Wunsch nach Geld und dem, was er sich damit leisten könnte, dennoch nie aufgibt. Einen Mann, der in Gedanken schwelgt, der Luftschlösser baut – «manchmal werden Träume wahr, wenn wir auf sie bauen, dann werden sie auch irgendwann in Erfüllung gehn», sagen schliesslich auch die Calimeros.

Falls diese Szene jemandem bekannt vorkommt: Ja, sie stammt aus «Vetterlis Wirtschaft», der diesjährigen Produktion des Berner Oberländer Alpentheaters. Und obwohl der Wirt in dem Stück bereit ist, mit illegalen Mitteln zum Reichtum zu kommen, hat Musiker, Tänzer und Schauspieler Jonas Furrer sofort an Schlager gedacht, als er den Auftrag fasste, das Lied zu dieser Sequenz zu komponieren.

Ihm sei bei Heinz Vetterlis (so heisst der Wirt) Träumerei der Spruch «Harmonie heilt» in den Sinn gekommen, sagt er. Die Flucht aus einer schwierigen Situation, hinein in die Sorglosigkeit. Und davon ausgehend eben der Schlager, bei dem es im Prinzip genau darum gehe (ohne Kriminalität natürlich). Den Text zu Furrers Komposition («Schlager für Heinz») hat die Dialog- und Songtextschreiberin des Stücks, Maria Steiner, verfasst. Sie erzählt darin, wie Vetterli sich vorstellt, in Las Vegas die Karten neu zu mischen, ein Harley-Fährtchen durch die USA zu unternehmen oder das Dolce Vita in Italien zu geniessen, und – wichtig! – in die Heimat zurückzukehren.

Die USA, das Mittelmeer und weitere geografische Sehnsuchtsorte sind im Schlager immer schon beliebt gewesen. Howard Carpendale wollte seinerzeit zu seiner Susie nach Indianapolis («das kann ich gut gebrauchen, Indianapolis, das ist Hoffnung für mich», singt er in «Indianapolis»), und Oliver Frank liess sich in «Italienische Sehnsucht» von einer Frau in Richtung Sonne mitreissen. Das ist sehr ähnlich wie Heinz Vetterli, der singt: «Mi Troum blibt ke Troum und i fahre um d Wält, e Platz a der Sunne steit mir zue.» Bloss: Diese Reise wird wohl eben schon noch eine Weile ein Traum bleiben.

Nachdem die Vorstellungen wegen der Corona-Krise abgesagt werden mussten, wird «Vetterlis Wirtschaft» am Donnerstag, 20. August, erstmals wieder im Kleintheater Kiental gespielt. Weitere Daten: www.alpentheater.ch