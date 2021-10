SCL Tigers: Zu Hause im Tief – Harmlos, mutlos, chancenlos Im Derby gegen den EHC Biel kassiert Langnau beim 1:4 und nach einer erschreckend schwachen Darbietung die achte Heimniederlage in Folge. Marco Oppliger

Ein schwarzer Abend für den Goalie: Ivars Punnenovs muss viermal hinter sich greifen und wird schliesslich ausgewechselt. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Knappe 28 Minuten ist die Partie alt, da zieht Tigers-Coach Jason O’Leary die Notbremse. Ivars Punnenovs verlässt das Eis und muss Robert Mayer Platz machen. Eben hat Toni Rajala mit einem Handgelenkschuss das 4:0 für den EHC Biel platziert. Natürlich ist der Finne einer der besten Schützen der Liga, sein Geschoss aber war nicht sonderlich platziert.

Punnenovs hält 27 von 31 Schüssen, er kommt auf eine Fangquote von 87 Prozent. Das ist nicht berauschend, aber es wäre gewiss unfair, die 1:4-Niederlage der Emmentaler am Torhüter aufzuhängen.

Die SCL Tigers versagen gegen Biel schlicht und ergreifend im Kollektiv. Die Konsequenz: die achte Heimniederlage in Folge. Dabei galt die Ilfishalle über Jahrzehnte als berüchtigte Festung, in der kein Gegner sonderlich gern antrat. Davon allerdings ist sie im Moment weit entfernt. Entsprechend hat die Niederlagenserie vor eigenem Anhang längst historische Dimensionen erreicht.

Die 3 Infos einblenden Michael Hügli: 11 Spiele, 5 Tore. Der Flügel ist seit seinem Wechsel aus Rapperswil 2018 in Biel zum Leistungsträger avanciert. Nun läuft sein Vertrag aus. Biel möchte verlängern, aber der Stürmer dürfte begehrt sein. Sebastian Schilt: Kehrt nach zwei Spielsperren zurück ins Team. Und erzielt gegen Biel seinen ersten Saisontreffer. Allerdings ist dieser lediglich Resultatkosmetik. Kay Schweri: 13. Stürmer gegen die ZSC Lions, 13. Stürmer gegen Biel. Immerhin darf der Zürcher im Derby rund sieben Minuten ran.

Wieder das alte Lied

Dabei tun die Langnauer Fans ihr Bestes, um der Mannschaft aus der Misere zu helfen. Vor der Partie hissen sie in ihrer Kurve Majestix, den Chef des berühmten gallischen Dorfes aus den Asterix-Comics. «Attacke!» lassen die Fans den Gallier mittels Sprechblase brüllen. Nur: Selten lagen Erwartungen und Wirklichkeit so weit auseinander. Denn was anschliessend von den SCL Tigers kommt, lässt sich mit viel gutem Willen als laues Lüftchen bezeichnen.

Da ist im ersten Drittel eine wirklich gute Chance von Michael Loosli, der die Scheibe nach einem Bieler Powerplay in bester Position nicht an Joren van Pot­telberghe vorbeibringen kann. Doch bald einmal schleicht sich das alte Muster ein: Die Langnauer sammeln Strafen – und sie werden dafür bitter bestraft. Zweimal kann Biel im ersten Drittel in Überzahl spielen, und schon steht es 2:0. Michael Hügli und Rajala treffen mittels One-Timer.

Und kaum hat das zweite Drittel begonnen, kommt es noch schlimmer für die SCL Tigers. Samuel Erni kann Damian Brunner nur noch mit unlauteren Mitteln bremsen, worauf der Bieler Topskorer gleich selbst zum daraus resultierenden Penalty antritt und trifft.

Gegen Ajoie in der Pflicht

Die Reaktion der Langnauer? Sie sammeln weiter Strafen. Worauf Rajala – allerdings bei vier gegen vier – den Arbeitstag von Punnenovs beendet.

Letztlich sind es nicht nur die Undiszipliniertheiten, mit welchen sich die SCL Tigers das Leben schwer machen. Wie schon vor Wochenfrist gegen Lausanne legen sie im Derby eine erschreckende offensive Harmlosigkeit an den Tag. Zwar schiessen die Langnauer 32-mal auf das Gehäuse von van Pottelberghe, und Sebastian Schilt sorgt noch für den Ehrentreffer. Aber wirklich in Bedrängnis bringen die Emmentaler die Seeländer kaum.

Am Freitag nun reist Aufsteiger Ajoie ins Emmental. Es versteht sich von selbst, dass gegen das Schlusslicht ein Sieg Pflicht ist. Nur: Auch gegen Ajoie müssen Punkte erarbeitet werden.

Das Telegramm Infos einblenden SCL Tigers - Biel 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) 4618 Zuschauer Tore: 15. Hügli (Yakovenko, Rajala/PP) 0:1. 17. Rajala (Brunner, Yakovenko/PP) 0:2. 23. Brunner (Penalty) 0:3. 29. Rajala (Haas/4 gegen 4) 0:4. 47. Schilt (Grenier, Olofsson) 1:4. Strafen: Je 4-mal 2 Minuten. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Leger, Stettler, Zaetta (verletzt) und Guggenheim (krank). Biel ohne Hischier, Hofer, Sallinen (verletzt), Stampfli und Schneeberger (überzählig). 29. Torhüterwechsel SCL Tigers (Mayer für Punnenovs).

