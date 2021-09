Wahlresultate aus Oberdiessbach – Mit Hari und Gerber zwei Frauen im zweiten Wahlgang Noch hat Oberdiessbach keine neue Gemeindepräsidentin. Dass es eine Frau wird, steht aber fest. Bettina Gerber (Die Mitte) und Jasmine Hari (EVP) stehen im zweiten Wahlgang. Janine Zürcher UPDATE FOLGT

Oberdiessbach hat gewählt. Foto: Patric Spahni

Drei Personen kandidierten für das Gemeindepräsidium von Oberdiessbach. Wer die Nachfolgerin von Niklaus Hadorn (SVP) wird, wurde am Sonntag noch nicht entschieden: Es kommt zum zweiten Wahlgang am 28. November. Dafür konnten sich zwei Frauen qualifizieren: Bettina Gerber (Die Mitte), die auf der Liste der SVP antritt, mit 514 Stimmen, und Jasmine Hari (EVP) mit 428 Stimmen.

Jasmine Hari, EVP Foto: PD

Bettina Gerber, Kandidatin der SVP. Foto: PD

Letztere wird klar an ihrer Kandidatur festhalten, wie sie in einem ersten Statement am Sonntagnachmittag sagte. Bettina Gerber liess wissen, dass sie ebenfalls davon ausgehe, aber noch nicht definitiv kommunizieren wolle. Nicht in den zweiten Wahlgang hat es Stephan Hänsenberger (FDP) mit 377 Stimmen geschafft.

Stephan Hänsenberger wird nicht Gemeindepräsident. Foto: PD

Dieser schaffte jedoch, ebenso wie Hari und Gerber, den Sprung in den Gemeinderat. Weiter gewählt wurden Hans Peter Hodel (SVP, bisher), André Furrer (SVP, bisher), Priscilla Furrer (EVP) und Ulrich Hugi (Oberdiessbach Mitte-Links OML). Abgewählt wurde der bisherige Gemeinderat Peter Erni (FDP).

Janine Zürcher ist Redaktorin und schreibt über die Region Thun. Sie betreut die Senior:innenseite 65 plus und engagiert sich in der Ausbildung von jungen Journalist:innen.

