Versammlung in Steffisburg – Hardegg-Leist kritisiert den Gemeinderat Der Verkehr bleibt ein heisses Eisen im Steffisburger Ortbühl. An der Leist-Versammlung gabs Kritik an die Adresse des Gemeinderates.

Die Versammlung des Hardegg-Leists fand im Sonderschulheim Sunneschyn statt. Foto: Patric Spahni

Nahezu die Hälfte aller Mitglieder besuchte die 33. Hauptversammlung des Hardegg-Leistes im Schulheim Sunneschyn. Besonders zu diskutieren gab die für den Leist «sehr unbefriedigende Situation» zu einer Lösung für eine Verlängerung eines Gehweges in der Hardegg-Kurve, wie es in einer Mitteilung des Leists heisst.

Präsident Beat Küffer stellte dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung «ein schlechtes Zeugnis» betreffend Zusammenarbeit aus. Gemeinderätin Bettina Joder Stüdle (SP) begründete den negativen Entscheid des Gemeinderates an der Versammlung.