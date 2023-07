Tagestipp: MDC im Rössli – Hardcore-Legenden zu Gast MDC gehörten zu den schnellsten und politischsten Hardcore-Punk-Bands der 80s. Es gibt sie immer noch – beziehungsweise wieder. Martin Burkhalter

Ja, das muss so verschwommen sein, alles andere wäre nicht angemessen: Die Hardcore-Punkband MDC aus Austin, TX. Foto: PD

MDC aus Austin, Texas, waren zumindest in den Achtzigern eine der pointiertesten und politisch deutlichsten, ziemlich linken Hardcore-Bands. Jetzt sind sie mit neuem Line-up wieder auf Tour. Sie sind nicht nur so etwas wie Legenden der Szene, sondern noch heute bekannt für ihren Hochgeschwindigkeitspunk. Ursprünglich unter dem Namen The Stains gegründet, änderte die Band mit jeder neuen Platte ihren Namen in eine neue Bedeutung der Abkürzung MDC: von Millions of Dead Cops bis Magnus Dominus Corpus. Auch ihre Alben sprechen übrigens eine deutliche Sprache. Ein jüngeres Album nennt sich «Mein Trumpf». Noch Fragen? (mbu)

