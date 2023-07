Über 3 Jahre festgehalten – Happy End für Mitarbeiterin von Schweizer Botschaft in Sri Lanka Nach einem Justizdeal konnte eine Angestellte der Botschaft in Colombo in die Schweiz fliegen. Doch vor der Reise zu ihrer Familie gab es nochmals Komplikationen. Thomas Knellwolf

Die Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft (M.), als ihr Fall im Jahr 2019 öffentlich wurde: Sie durfte das Land für mehr als drei Jahre nicht verlassen. Foto: Chamila Karunarathne (EPA)

Eine 44-monatige Leidenszeit geht zu Ende. Im Verlauf des Dienstags wurde jene Mitarbeiterin des Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) in der Schweiz erwartet, die vor fast vier Jahren in Colombo festgehalten wurde und seither das Land nicht verlassen konnte. (Lesen Sie hier die Rekonstruktion des Falles.)

Nun ist sie, die Angestellte der Schweizer Botschaft in Sri Lanka, in der Schweiz, wie das Departement von Bundesrat Ignazio Cassis bestätigt. «Die Mitarbeiterin des EDA konnte inzwischen in die Schweiz zurückkehren», sagt Valentin Clivaz, der stellvertretende Kommunikationschef des Departements. «Aus Gründen des Datenschutzes und der Privatsphäre können keine weiteren Informationen gegeben werden.»

Nur ohne die Mutter

Die Bundesangestellte, die tamilischer Herkunft ist, hatte ihren Ehemann und ihre Töchter seit längerem nicht mehr in die Arme schliessen könnten. Der Familie war es vor längerem erlaubt worden, Sri Lanka zu verlassen – aber ohne die Mutter.

Um die Frau gab es seit Ende 2019 ein langwieriges diplomatisches Hin und Her. Damals war die Lokalangestellte, die mit Visa befasst war, gemäss eigenen Angaben von Unbekannten in Colombo festgehalten und zur Preisgabe von vertraulichen Informationen aus der Botschaft gezwungen worden. Ein Teil ihrer Aussagen stimmte allerdings nicht. So war die Frau nicht mit einem weissen Auto verschleppt worden.

Die damaligen sri-lankischen Machthaber, der Rajapaksa-Clan, warfen ihr vor, sie wolle mit einer erfundenen Schilderung die eben eingesetzte Regierung schlechtmachen. Schweizer Kenner des Falles hingegen gehen bis heute davon aus, dass der Kern der damaligen Aussage wahr ist. Sie sind überzeugt, dass die EDA-Mitarbeiterin damals gezwungen wurde, Informationen über einen Kriminalbeamten preiszugeben, der sich in die Schweiz abgesetzt hatte.

Brüder an der Macht: Gotabaya Rajapaksa (rechts) wurde 2019 Präsident Sri Lankas, Mahinda Rajapaksa amtete als Premierminister. Foto: Ishara Kodikara (AFP)

Gotabaya Rajapaksa wurde vergangenes Jahr als Präsident Sri Lankas abgesetzt. Er hatte selber in der Affäre um die Botschaftsangestellte eine zentrale Rolle gespielt und auch Vorwürfe gegen die Schweiz erhoben. Nach seinem durch Proteste erzwungenen Rücktritt wurde ein Deal möglich, der nun die Ausreise erlaubt hat: Vor dem High Court in Colombo musste die EDA-Angestellte kürzlich eingestehen, dass in ihrer Schilderung einer Entführung Ende 2019 nicht alles gestimmt hatte.

Zum Deal gehört nun eine Verurteilung der Frau wegen «Erregung von Hass» auf die sri-lankische Regierung. Dafür setzte es eine Mini-Geldstrafe von umgerechnet 14 Franken ab. Zudem erhielt die Frau eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren wegen Falschaussage. Diese Strafe muss die Botschaftsmitarbeiterin aber nur absitzen, falls sie sich in Sri Lanka innerhalb von 15 Jahren einer ähnlichen Straftat schuldig macht.

Letztes Problem gelöst

Mit dem Deal und der Verurteilung am Freitag war der Weg frei für die Wiedervereinigung der Familie in der Schweiz. Dann kam aber nochmals Aufregung auf, weil die nötigen Reisepapiere nicht vorlagen. Doch auch dieses letzte Problem konnte nun gelöst werden.

Damit endet auch eine diplomatische Krise, welche die Schweizer Diplomatie über Jahre intensiv beschäftigt hat.

