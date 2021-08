Rochade in Roggwil – Hanspeter von Flüe tritt zurück Nach über acht Jahren legt der Finanzminister sein Amt vorzeitig nieder. Für die SP rutscht Rosalia Haller in den Gemeinderat nach.

Der abtretende Gemeinderat Hanspeter von Flüe ist Chef des kantonalen Führungsorgans. Foto: Raphael Moser

Gut achteinhalb Jahre war Hanspeter von Flüe Finanzminister in Roggwil. Erst drei Jahre zuvor von Langenthal ins Nachbardorf gezogen, rutschte der Parteilose im Februar 2013 für die SP in die Exekutive nach. Nun ist der frühere Polizeiinspektor und Theaterleiter von Langenthal und heutige Vorsteher des Amtes Bevölkerungsschutz, Sport und Militär beim Kanton Bern in Roggwil per Ende Juli vorzeitig zurückgetreten.

Es sei für die Partei mitten in den Sommerferien «eine veritable Überraschung» gewesen, schreibt die SP in einem Communiqué. Von Flües Rücktritt sei aus persönlichen Gründen erfolgt. Die Partei bedaure das Ausscheiden eines kompetenten Fachmanns.

Von Flüe habe in all den Jahren verschiedene, teils komplexe Geschäfte eng mitbegleitet und gestaltet und sei in der siebenköpfigen Exekutive eine prägende Figur gewesen.

Ressortverteilung noch offen

An von Flües Stelle rutscht für die verbleibende Amtsdauer bis Ende 2022 Rosalia Haller in den Gemeinderat nach. Die Leiterin Unternehmenskommunikation bei der Firma Schneeberger Lineartechnik im Dorf landete bei den Wahlen 2018 auf dem Ersatzplatz der Sozialdemokraten. Sie ist Vorstandsmitglied der SP und vertritt die Partei seit Beginn der laufenden Legislatur in der Präsidialkommission.

Rosalia Haller landete bei den Wahlen 2018 auf dem Ersatzplatz der Sozialdemokraten. Foto: PD

Welches Ressort die neue Gemeinderätin übernimmt, ist der SP zufolge noch offen. Der Gemeinderat werde an seiner nächsten Sitzung über die Ressortverteilung befinden.

khl

