Erweiterung Kunstmuseum Bern – Hansjörg Wyss zahlt nun 30 Millionen fürs neue Kunstmuseum Das Kunstmuseum und die Stadt Bern präsentieren ein Erweiterungsprojekt, das weit über die Museumsmauern hinausreicht: Die Achse bis zum Bundesplatz soll aufgewertet werden. Michael Feller , Andrea Knecht

Die Hodlerstrasse soll vom hässlichen Entlein zum Teil einer Vorzeigeachse werden – mit einem neuen Kunstmuseum-Anbau. Foto: Raphael Moser

Die Pläne, die die Stadt Bern und das Kunstmuseum Bern am Montag präsentiert haben, sind spektakulär – und ziehen weitere Kreise als die bisher bekannten Überlegungen. Gleichzeitig mit der überfälligen Museumserweiterung soll die Hodlerstrasse umgestaltet und – weitgehend – vom Verkehr befreit werden. Zugleich sollen Bären- und Waisenhausplatz saniert werden. Am Ende einer aufgewerteten Achse Bundeshaus bis Hodlerstrasse soll das grössere, schönere und am Puls der Zeit arbeitende Kunstmuseum in neuem Glanz erscheinen.

Hansjörg Wyss. Foto: Nicole Pont

Damit verschmelzen mehrere Projekte zu einem äusserst komplexen Vorhaben. Das hat seine Gründe: Der in den USA lebende Berner Milliardär Hansjörg Wyss – er hat vor vier Jahren sein Interesse an einer Investition ins Kunstmuseum Bern bekanntgegeben – hat eine vom Durchgangsverkehr befreite Hodlerstrasse zur Bedingung gemacht für sein Engagement. Einst sprach er davon, dass er 20 Millionen beisteuern wolle. Nun hat er sein Angebot gar noch erhöht. Das Kunstmuseum erhält insgesamt 25 Millionen.