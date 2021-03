Berner Milliardär und Mäzen – Hansjörg Wyss will in den USA Zeitungen retten Er ist als Kunstmäzen und Naturschützer bekannt geworden. Jetzt will der Berner Milliardär Hansjörg Wyss drei US-Zeitungen kaufen. Stefan Schnyder

Der Berner Milliardär Hansjörg Wyss will jetzt auch die Medienvielfalt in den USA fördern. Foto: Franziska Rothenbühler

Auch in den USA sind die Lokalzeitungen finanziell unter Druck, weil die Auflagen sinken und die Werbung ins Internet abwandert. Hier will nun ein in Bern aufgewachsener Mäzen Gegensteuer leisten. Wie die «New York Times» berichtet, will der Milliardär Hansjörg Wyss drei US-Zeitungen vor der Übernahme durch einen Hedgefonds retten.

Bei seiner Aktion hat sich Wyss mit dem Hotelunternehmer Stewart Bainum zusammengeschlossen und ein Angebot unterbreitet, um das US-Verlagsunternehmen Tribune Publishing zu übernehmen. Das Verlagshaus gibt unter anderem die drei Zeitungen «Daily News», «Baltimore Sun» and «Chicago Tribune» heraus. Bainum und Wyss haben dem Verwaltungsrat der Tribune Publishing ein Angebot von 650 Millionen Doller unterbreitet. Laut der «New York Times» zieht der Verwaltungsrat jedoch das Angebot des Hedgefonds Alden Global Capital vor. Das Rennen ist jedoch noch nicht entschieden. Alden Global Capital hat den Ruf, bei übernommenen Zeitungen rigorose Sparprogramme durchzuziehen.