Hybride Pferde-Auktion in Rüegsauschachen – Hans Grunder verkauft die Hälfte seiner Pferde «Zum Ersten, zum Zweiten und verkauft»: So tönte es am Samstag aus der Reithalle in Rüegsauschachen. Das Familienunternehmen des Ex-Nationalrats verkaufte 35 Zuchtpferde an der ersten Schweizer Hybrid-Auktion. Nina-Lou Frey

Der Ex-Nationalrat Hans Grunder in seinem Stall mit Stute und Fohlen. Foto: Iris Andermatt

Kinder in Gummistiefeln springen am Reitstall der Familie Grunder in Rüegsauschachen vorbei. Aus der Ferne sind Kuhglocken zu hören. Die Wolken hängen tief über den Emmentaler Hügeln.