Festival in St. Stephan – Hangar Rockin’ reloaded startete voll durch Nach zwei Jahren Hangar-Rockin’-Abstinenz liessen sich die Szenegänger nicht zweimal bitten. Das Festival auf dem Flugplatz war besser besucht als in den Jahren vor Corona. Kerem S. Maurer

Hangar Rockin’: Klassische Karossen mit viel Chromstahl, individuellen Kurven und Farben glänzten um die Wette und entzückten die Besuchenden. Foto: Kerem S. Maurer

Während auf dem Campingplatz bereits am Freitagnachmittag reger Betrieb herrschte, dauerte es bis zum Samstagvormittag, bis auch der Parkplatz auf dem Flugplatz sich gefüllt hatte und zahllose nostalgisch anmutende Autos mit viel Chromstahl in klassischen Formen und individuellen Farben in der Sommersonne um die Wette glänzten. Helfer in gelben Warnwesten wiesen unablässig neu ankommende Fahrzeuge ein. «Das sind deutlich mehr als in anderen Jahren», meinte einer von ihnen, als er seinen Blick in die Runde schweifen liess. Leider waren die Verantwortlichen bis zu Redaktionsschluss nicht für ein Feedback verfügbar.