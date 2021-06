Experimentieren mit THC-Hanf – Hanfbauer bezahlt Hoffnung aufs grosse Geschäft mit Busse Der Belper Ueli Gfeller will an einem Cannabis-Pilotversuch des Bundes mitmachen. Dafür tut er alles. Nun wurde er gebüsst. Johannes Reichen

Ueli Gfeller in seinem Betrieb in Belp. Foto: Raphael Moser

Ueli Gfeller nennt sich «Grasbur». Am 30. März erhielt der «Grasbur» Besuch von der Polizei. Gfeller betreibt in Belp eine Produktion für CBD-Hanf. Dabei handelt es sich um legalen und nicht berauschenden Hanf mit einem THC-Gehalt von unter 1 Prozent. Via Website vertreibt Gfeller CBD-haltige Produkte wie Salben, Pillen oder Tropfen. Sie helfen manchen Personen etwa gegen Schlafprobleme.

Im Dachstock stiessen die Beamten der Berner Kantonspolizei allerdings auf Pflanzen, die einen höheren THC-Gehalt als CBD-Hanf aufweisen. Dieser Anbau ist grundsätzlich nicht erlaubt. «In einem Raum befanden sich Mutterpflanzen, in einem zweiten Raum wurden Stecklinge umgetopft und gepflegt», notierte später die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Es waren 1470 Stecklinge.