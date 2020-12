Prominenter Maskenverweigerer – Hanf-Milliardär sorgt im Coop Gstaad für Aufruhr Alki David weigerte sich, beim Einkaufen in Gstaad eine Maske zu tragen. Der jüngste Eklat passt nahtlos in seinen Lebenslauf. Die Polizei ermittelt. Quentin Schlapbach

Ein Kunde stellt sich dem prominenten Maskenverweigerer Alki David mutig in den Weg. Foto: Instagram

Die Szene erhitzt die Gemüter. Der griechische Milliardenerbe und Chaletbesitzer Alki David steht im Coop in Gstaad an der Kasse und räumt sein Einkaufswägeli mit Esswaren voll – ohne Maske. Als ein Kunde ihn auf die geltenden Regeln in der Schweiz aufmerksam macht, tickt er völlig aus. «Trag doch du eine, wenn du willst», blafft er ihn auf Englisch an. Es kommt zur Konfrontation. David zieht seine Jacke aus und fordert den Kunden zu einer Schlägerei heraus. Im Hintergrund hört man den Versuch seiner Freundin, ein Tiktok-Star, ihn zu beschwichtigen.