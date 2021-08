Tourismus im Emmental – Handörgeli und Alphorn für internationale Gäste Bisher zeigte Mimo Caci den Touristen das Käsen, Michael Kräuchi brachte ihnen das Bierbrauen näher. Jetzt wollen sie auf der Lueg Volkskultur vermitteln. Susanne Graf

Mimo Caci (l.) und Michael Kräuchi wollen mit der Switzerland Promotion GmbH Touristen ins Emmental holen, insbesondere auch in die Lueg-Arena. Fotos: Beat Mathys

Plötzlich war er weg. Zehn Jahre lang hatte Mimo Caci in der Emmentaler Schaukäserei gewirkt, zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer. Still und leise ist er Ende Juni gegangen. Plötzlich taucht sein Name im Zusammenhang mit einer anderen Tourismusattraktion wieder auf – mit dem wenige Kilometer von Affoltern entfernten Schweizer Volksmusikzentrum Lueg.

Ist etwas vorgefallen in der Schaukäserei, dass er nicht bleiben wollte? «Nein», sagt Caci und betont, wie schwer ihm der Abgang gefallen sei. «Ich habe geweint wie ein Schlosshund, als ich den Entscheid fällte, diesen Traumjob aufzugeben.» Aber nach 10 Jahren sei es einfach Zeit gewesen für einen neuen Horizont, immerhin habe er sich während eines Drittels seines bisherigen Lebens für die Schaukäserei engagiert. Mimo Caci ist jetzt 30 Jahre alt.