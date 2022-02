Demo von Massnahmengegnern – Handgemenge an Kundgebung in Bern

Demo von Massnahmengegnern – Handgemenge an Demo in Bern Am Samstag zogen erneut Massnahmenkritiker durch Berns Innenstadt. Kurzzeitig kam es zu einem Handgemenge mit einer antifaschistischen Gegendemo.

Gegen 150 Menschen demonstrierten am Samstag in Bern gegen die Corona-Massnahmen. Foto: Christoph Albrecht

Rund 150 Massnahmengegnerinnen und -gegner fanden sich am Samstagnachmittag für eine erneute Demonstration in der Berner Innenstadt ein. «Liberté»-skandierend zogen sie vom Bahnhof her durch die Altstadt bis auf den Bundesplatz.

Die Stimmung kippte zwischenzeitlich, als sich gegen 15 Uhr auf dem Bärenplatz eine Gegendemo mit gut 50 Teilnehmenden aus antifaschistischen Kreisen formierte und die Route der Massnahmenkritikerinnen und -kritiker blockierte.

Kurzzeitig kam es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Gruppen, die Polizei ging dazwischen. Die Massnahmengegnerinnen und -gegner umgingen die Blockade der Gegendemo via Lauben und setzten ihren Weg fort.

Am Bärenplatz musste die Polizei antifaschistische und massnahmenkritische Demonstrierende trennen. Video: Jürg Spori

Wie Bernmobil auf Twitter bekanntgibt, kam es durch die Kundgebung zu Behinderungen im Tram- und Busverkehr:

Nach einer Pause auf dem Bundesplatz zieht ein deutlich kleinerer Demonstrationszug wieder in Richtung Bahnhof, die Stimmung ist aktuell ruhig.

Am 22. Januar hatten Neonazis eine Corona-Kundgebung mit rund 2000 Teilnehmenden in Bern gekapert und sich an die Spitze des Umzugs gesetzt, was für Kritik an der Bewegung der Massnahmengegnerinnen und -gegner geführt hatte.

Auch am letzten Samstag haben Letztere in Bern demonstriert, dabei blieb es aber ruhig.

