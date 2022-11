Weihnachtsmarkt in Emdthal – Handgemachtes und Zwetschgen-Bratwurst Die Stiftung Bad Heustrich lud gemeinsam mit weiteren Institutionen aus der Region zum traditionellen Weihnachtsmärit ein.

Der Weihnachtsmärit der Stiftung Bad Heustrich fand zum sechsten Mal statt. Foto: PD

Der 6. Weihnachtsmärit der Stiftung Bad Heustrich begann am Freitag bereits auf dem Parkplatz der Niesenbahn in Mülenen. Begrüsst wurden die Gäste dort mit einem Weihnachtstee, bevor sie zur Stiftung nach Emdthal gefahren wurden. Dort präsentierten 10 Institutionen an 14 Marktständen hochwertige weihnachtliche Produkte, die von Menschen mit einer Beeinträchtigung hergestellt wurden.

Panflötenklänge von der Panflötengruppe Thun, Samichlous und Schmutzli mit Eseln, Lebkuchenverzieren, ein Rösslispiel sowie weihnachtliche Dekorationen erwarteten die rund 900 bis 1000 Besucherinnen und Besucher zusätzlich. Auch fürs leibliche Wohl war gesorgt, wie die Veranstaltenden mitteilen. Etwa mit der eigens von der Metzgereifachschule Spiez für den Heustrich-Weihnachstmärit entwickelten Bratwurst. Dieses Jahr gab es sie in zwei Variationen, einmal mit Zwetschgen- und einmal mit Orangengeschmack.

Besucherinnen und Besucher konnten handgemachte Produkte erwerben. Foto: PD

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.