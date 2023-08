Brisante Entscheidung in Washington – Handelskrieg mit China eskaliert – Biden ruft «nationalen Notfall» aus Der US-Präsident limitiert Investitionen von Konzernen in Chinas Hightechsektor. Die amerikanische Industrie kann aufatmen, während Peking tobt. Florian Müller

Der amerikanische Präsident Joe Biden ruft einen «nationalen Notfall» aus und limitiert amerikanische Investitionen in China. Foto: Ross D. Franklin (AP Photo, Keystone)

Viele Firmenlenker in den USA hatten das Schlimmste befürchtet. Doch als Präsident Joe Biden am Mittwochabend einen «nationalen Notfall» ausrief, um amerikanische Investitionen in China zu beschränken, waren die damit verbundenen Massnahmen doch vergleichsweise moderat. Sie können aufatmen – zumindest ein bisschen.