Corona-Fall bei den Zürchern – Handball-Cupspiel BSV – GC findet nicht statt Der BSV Bern kann am Mittwoch nicht zum Cup-Achtelfinal gegen GC Amicitia antreten. Ein Zürcher Spieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Reto Pfister

Der BSV Bern (Luca Mühlemann, in rot) und GC Amicitia Zürich treffen am Mittwoch nicht aufeinander. Foto. Urs Lindt

Wegen der Corona-Pandemie müssen nun auch im Handball Partien verschoben werden. Betroffen ist davon auch der BSV Bern; der Achtelfinal gegen GC Amicitia Zürich kann am Mittwochabend nicht stattfinden. Bei den Zürchern wurde ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Er verspürt leichte Symptome, befindet sich aber ansonsten in guter Verfassung. In Absprache mit dem Zürcher Kantonsarzt begaben sich alle Akteure und der Staff von GC Amicitia in Quarantäne.

Wann das Spiel nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt. Der BSV Bern steht nun am Samstag wieder im Einsatz, in der Meisterschaft treffen die Berner zu Hause auf Kadetten Schaffhausen.