Süsse Nagetiere – Hamstern erwünscht Als ein Kunde in seinem Laden stand und einen «Hamsterkauf» tätigen wollte, reagierte Bäcker Markus Bartlome prompt: Wer mag, kann bei ihm hamstern, so viel er will. Cornelia Leuenberger

Geeignet zum sofortigen Verzehr: Die Hamster aus der Bäckerei Bartlome gehören nicht in den Vorratsschrank. Foto: Marcel Bieri

Hamster sind Einzelgänger, mehrheitlich nachtaktiv, und sie mögen es überhaupt nicht, in Cellophansäckchen gesteckt zu werden. Gegen all diese Weisheiten verstösst Markus Bartlome. Seine Hamster liegen dutzendweise beieinander, sind dem Tageslicht ausgesetzt und stecken zum Teil in Cellophan. Dass dem Hindelbanker Bäcker aus diesem Tun keine Probleme erwachsen, ist dem Umstand zuzuschreiben, dass seine Hamster nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Spitzbubenteig und Nusscreme bestehen.