Tagestipp – Hammond-Meister zu Gast Ronnie Foster war einer der Hauptakteure der frühen Soul-Jazz-Bewegung. Nun weilt er eine Woche in Bern. Martin Burkhalter

Der virtuose Funk-&-Soul-Jazzorganist mit langer Karriere: Ronnie Foster. Foto: PD

Ronnie Foster hat nicht nur unheimlich früh mit dem Klavierspielen angefangen: nämlich schon im zarten Alter von vier Jahren. Als Zwölfjähriger studierte er bei Jimmy Smith, dem Hammond-Meister schlechthin. Und als Teenager spielte er dann bereits an den Wochenenden in George Bensons Band. Mit 20 ging er nach New York und wurde zu einer treibenden Kraft der Soul-Jazz-Bewegung der 1970er-Jahre.

Eher weniger auf das Experiment setzend und ohne Angst vor dem Mainstream beeinflusste Foster seit den späten 1970er-Jahren viele Künstlerinnen und Künstler. Es gab Zusammenarbeiten mit Grant Green, Roberta Flack und Stevie Wonder – um nur einige zu nennen. Zuletzt wurden Fosters eigene Platten von der Hip-Hop-Szene wiederentdeckt. Diese Woche greift er in der Inneren Enge in die Tasten.

