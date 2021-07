Formel 1: GP Silverstone – Hamilton schiesst Verstappen kurz nach dem Start ab Beim GP von Silverstone scheidet WM-Leader Max Verstappen nach einem heftigen Crash aus. Verursacher ist Lewis Hamilton.

Beim GP von Silverstone kommt es kurz nach dem Start zum Crash zwischen Lewis Hamilton und WM-Leader Max Verstappen. Der Niederländer kann seinen Boliden verlassen, muss aber ins Medical Center. Das Rennen wurde vorübergehend unterbrochen. Video: SRF

WM-Spitzenreiter Max Verstappen ist nach einer Reifenberührung mit Lewis Hamilton schon nach einer Runde beim Formel-1-Rennen von Silverstone ausgeschieden. Der niederländische Red-Bull-Pilot krachte am Sonntag beim GP von Grossbritannien in der schnellen Copse-Kurve in den Reifenstapel. Der 23-Jährige konnte selbst aus seinem Cockpit steigen, den Bildern zufolge wirkte er aber deutlich mitgenommen.

Anschliessend fuhr zunächst das Safety Car auf den Kurs, ehe das Rennen unterbrochen wurde. Um 16.42 Uhr wurde das Rennen mit einem stehende Starte wieder aufgenommen. «Ist Max okay», fragte Hamilton seinen Kommandostand. «Er ist aus dem Wagen draussen», antwortete sein Renningenieur Peter Bonnington.

Verstappen winkte nach dem heftigen Crash ins Publikum und wurde dann medizinisch untersucht. «Er hat einen Schock und ist richtig durchgebeutelt worden», berichtete Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko im TV-Sender Sky und bewertete Hamiltons Manöver als «fahrlässiges bis gefährliches Verhalten». Die Rennkommissare untersuchten den Vorfall und belegten den Briten mit einer 10-Sekunden-Strafe.

Update folgt…

dpa/erh

