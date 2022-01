Tram Bern-Ostermundigen – Haltestelle Schönburg wird verbessert

So sahen bisher die Pläne für die neue Haltestelle Schönburg aus: Stadtauswärts wird die Haltestelle in Richtung Kreuzung verschoben. Stadteinwärts verbleibt sie am aktuellen Ort. An der Haltestelle stadteinwärts entsteht neu ein kleiner Quartierplatz. Nun werden diese Pläne überarbeitet.

Quelle: TBO AG/ZVG