Spektakel-Sport in der Jungfrauregion – Halten die Ninjas Einzug im Oberland? Outdoor-Aktivitäten und Ninja Warriors: Das passt gut zusammen, findet die Jungfrau Region Tourismus AG. Sie will den Nischensport, der dank TV-Shows vor allem jüngere Generationen anspricht, stärker im Oberland positionieren. Christoph Buchs

Das Casting für «Ninja Warrior Switzerland» im Jahr 2018 auf dem Schilthorn. Foto: PD

«Haben Ninja-Events Potenzial? Würden sich diese mit den Gästebedürfnissen decken? Und wenn ja, in welcher Form?» Diese Fragen wirft die Jungfrau Region Tourismus AG (JRT) in einer aktuellen Medienmitteilung auf. Ninja-Events? Will das Unternehmen, das fünf Teildestinationen als Dachmarkenorganisation touristisch vermarktet, etwa japanische Krieger ins östliche Oberland lotsen, für Show-Kämpfe der besonderen Art?